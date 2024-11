Ceará ganha destaque em mercado de sistema de segurança avançado veicular

No Brasil , segundo levantamento do Grupo Autoglass, o Ceará já é um dos destaques no volume de veículos que possuem este sistema.

Imagine entrar em um carro que, além de dirigir sozinho, leva o motorista em segurança até o seu destino. Parece história para um futuro ainda distante. No entanto, é com essa perspectiva que o mercado automotivo tem trabalhado para promover a popularização dos sistemas avançados de assistência ao condutor (Adas) .

“Hoje, em todo o Brasil, a cada 100 carros que trocamos um para-brisa, estamos com um percentual de 15% de veículos que têm a tecnologia Adas instalada nele. No Ceará, esse número varia de 8% a 12%. O que já mostra uma resposta muito positiva”, pontua o gerente.

Em 2024, 40 mil veículos receberam o serviço de calibração do Adas pelo Grupo Autoglass — que possui uma rede com mais de 80 lojas voltada para o comércio de vidros e peças automotivas. O gerente de operações da Autoglass, Romildo Lagass, aponta que o Ceará é um dos estados brasileiros que possui um volume significativo de veículos com esta tecnologia .

Nas unidades da Autoglass no Ceará, 6.612 trocas de para-brisa foram realizadas pelo grupo até este mês de novembro. Deste total, cerca de 794 veículos atendidos no Estado já possuem o sistema Adas. Segundo ele, entre os modelos que são referência no Estado como os principais adeptos ao Adas estão as picapes. Lagass atribui essa escolha dos condutores à oferta de tecnologias mais avançadas nestes veículos.

“Os clientes têm procurado veículos que possuem mais tecnologia embarcada para naturalmente gerar mais conforto e segurança. Então é um mercado muito promissor e que a gente vê com muito bons olhos no Ceará. Por isso, estamos largando na frente nesse assunto”, avalia.



Sistema Adas: por que e quando é preciso calibrar?



De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, divulgado em 2023, a imprudência, a desatenção e a imperícia dos motoristas, são os fatores que levam mais riscos para as estradas.