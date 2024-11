Santander concentra atendimento para servidores de Fortaleza na agência do Centro

A agência do Santander, localizada no Centro de Fortaleza, passará a atender os servidores públicos da Prefeitura, além de aposentados e pensionistas, para abertura de contas a partir desta segunda-feira, 18. Antes esse atendimento estava concentrado na unidade do shopping Riomar Fortaleza.

A partir de dezembro, o banco será o novo gestor da folha de pagamentos da Prefeitura de Fortaleza e do Instituto de Previdência do Município (IPM), após vencer o leilão em agosto deste ano. Com isso, passará a atender os 65,8 mil servidores públicos e aposentados.