INSS para autônomo: como pagar e quais os valores de contribuição

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o órgão responsável por garantir a aposentadoria para contribuintes de idade avançada e benefícios ao longo da atividade laboral. Os trabalhadores autônomos ou prestadores de serviços sem vínculo empregatício também são segurados, mas precisam ser contribuintes individuais do INSS .

Esse grupo pode escolher entre o Plano Normal, com contribuição de 20% de sua renda, ou o Plano Simplificado, de 11% do salário mínimo. O pagamento pode ser feito pela Internet, em casas lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal, por meio da emissão do Guia da Previdência Social (GPS) , no site do governo (gov.br).

O coordenador do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Ceará (UFC), Danival Sousa Cavalcante, ressalta que “prestado um serviço para qualquer pessoa ou empresa, recebendo remuneração, o trabalhador é obrigado a contribuir para o INSS, seja na liga de 11% ou de 20%”.

Existem diferentes modalidades de filiação ao INSS para autônomos e a escolha é feita pelo próprio trabalhador a partir de sua renda. É importante que, antes de começar a pagar as alíquotas, os contribuintes individuais consultem contadores para analisar a sua situação, levando em consideração as variações de receita.

Todo trabalhador por conta própria é considerado segurado obrigatório do INSS na condição de contribuinte individual. Além da aposentadoria, os trabalhadores em dia com as contribuições possuem direito a auxílios em casos de doença, acidente, maternidade, reclusão, morte, entre outros.

Além do acesso a auxílios, nesse plano é possível receber aposentadoria maior que um salário mínimo. Os autônomos também têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com pelo menos 35 anos para homens e 30 anos para mulheres.

Nessa modalidade, a contribuição mensal é de 20% dos ganhos do período. A porcentagem paga pelo contribuinte não pode passar do valor teto do INSS – R$ 7.507,49, atualmente. Sobre o valor mínimo, deve ser equivalente a 20% do piso previdenciário – um salário mínimo.

A Guia de Previdência Social (GPS) é o documento utilizado pelos contribuintes individuais, para prestar contas com a Receita Federal. Além dos autônomos também podem utilizar o documento:

Não é possível recorrer à aposentadoria por tempo de contribuição, apenas por idade avançada – homens de 65 anos e mulheres de 62 anos – ou por incapacidade permanente . O valor do benefício para ambos os casos é de um salário mínimo.

No plano simplificado, os indivíduos contribuem com 11% do salário mínimo mensalmente. No entanto, apenas aqueles que não prestem serviço para empresas estão aptos para a modalidade.

Segurados especiais;



Segurados facultativos; e



Entidades obrigadas à entrega de Guia do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP/SEFIP).

A emissão é possível por meio do portal gov.br ou pelo aplicativo “Meu INSS”. Com o login na plataforma, o usuário é encaminhado para o site do Sistema de Acréscimos Legais.

Nesse espaço, é necessário preencher informações como: categoria do contribuinte, número de identificação do trabalhador (NIT/PIS/PASEP), mês da contribuição e plano de previdência social.

Após o registro das informações, é gerado a GPS e o pagamento, mensal ou trimestral, pode ser efetuado pelo trabalhador. Normalmente, o vencimento do boleto é até o dia 15 do mês seguinte ao que se refere à contribuição, mas, em caso de domingos ou feriados, é possível pagar no primeiro dia útil seguinte.



MEI e contribuição ao INSS

O Microempreendedor Individual (MEI) é o programa para pequenos empresários que simplifica o pagamento de impostos. Com as funcionalidades do MEI, o profissional tem maior facilidade em emitir notas fiscais e contratar linhas de crédito especiais, por exemplo.

Para o MEI, a contribuição para o INSS tem porcentagem de 5% do salário mínimo, reduzida em comparação aos autônomos. No entanto, o MEI Transportador Autônomo de Cargas contribui com 12% do piso salarial para a previdência social.

A aposentadoria desse grupo se restringe ao salário mínimo vigente, assim como aos contribuintes individuais do plano simplificado. Entretanto, “se desejar se aposentar com um valor maior, o MEI precisa fazer os complementos mensais de 9% para chegar na alíquota de 20%”, elucida o professor de Contabilidade, Danival Cavalcante.



Como começar a pagar INSS

Para aqueles que querem ter acesso a benefícios como salário-maternidade, pensão por morte, aposentadoria por idade ou incapacidade permanente, é preciso se inscrever como contribuinte do INSS.

Cavalcante explica o processo necessário para o trabalhador: “o primeiro passo é fazer o cadastro dele no INSS -- seja com CNIS, NIT, PIS ou PASEP”. “O segundo passo é necessário, dependendo do qual seja o objetivo dele da aposentadoria, a escolha das alíquotas que ele vai contribuir”, continua.

Por meio do site e aplicativo Meu INSS, ou pela Central de Atendimento 135, é possível efetuar a inscrição com informações pessoais do usuário.

Prazos para pagar INSS

O coordenador de Ciências Contábeis na UFC esclarece que os contribuintes individuais que passarem algum tempo sem remuneração têm direito a 12 meses de amparo pelo INSS. “A previdência garante um período que ele vai continuar sendo segurado, chamado de ‘período de graça’”, afirma.

Caso passe do prazo sem contribuir, o cidadão não estará assegurado pelos benefícios do INSS, como auxílio-reclusão e auxílio-maternidade.



Como se planejar para iniciar as contribuições ao INSS?

Para os autônomos que estão iniciando a vida profissional, o ideal é que contribuam pelo menos com plano simplificado, com alíquota de 11%. Nessa modalidade, garantem-se auxílios em situações de carência, mas a aposentadoria por tempo de contribuição não é possível. Há ainda a limitação do recebimento ao valor de um salário mínimo quando aposentado.

No pagamento do plano normal, o autônomo pode pedir aposentadoria a partir dos 35 anos de contribuição. Nesse caso, também é concedida uma aposentadoria maior que o piso salarial do INSS.

“A recomendação é, se possível, fazer o esforço de contribuir em cima de 20% para ter uma flexibilidade melhor no momento de solicitar futuramente a aposentadoria”, enfatiza Cavalcante.



Serviço

A inscrição para se tornar contribuinte do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como autônomo pode ser feita por meio da Central 135 ou pelo Meu INSS, disponível como site e aplicativo.