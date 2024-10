Beneficiários do INSS poderão solicitar auxílio-doença em agências dos Correios

Beneficiários do INSS começam a receber o 13º a partir de quarta-feira Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Ministério da Previdência Social, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os Correios ampliaram a parceria que permite aos segurados solicitarem o benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) por meio do Atestmed no Balcão Cidadão em 2,6 mil agências próprias dos Correios em todo País. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 14, durante evento em Brasília. O Atestmed é uma ferramenta que permite a troca da perícia médica presencial pela análise documental eletrônica em benefícios de curta duração, como por incapacidade temporária. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o INSS, o objetivo do anúncio de hoje é de que a parceria chegue a todas as unidades dos Correios, que vão se somar às 1,6 mil do INSS que já ofertam o serviço, além do aplicativo "Meu INSS" e Central 135.