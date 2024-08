Clínicas TEA Ceará, da rede Hapvida NotreDame, recebem investimentos

Para o vice-presidente administrativo, André Melo, os investimentos na rede, em especial, de Maracanaú, são reflexos do olhar atento da gestão às demandas dos clientes e à adequação da rede ao que existe de mais moderno e eficiente no ecossistema da saúde.

“Maracanaú é uma cidade referência para o nosso Ceará e, quando o assunto é saúde, temos o foco de investir cada vez mais na região, que atende público de todas as idades. O Hospital Ana Lima leva mais qualidade de vida para os moradores e fazemos melhorias constantes. Agora, com uma nova clínica, vimos cumprindo nossa missão de levar mais saúde para o nosso estado”, explica Melo.

Para Márcia Ferreira, diretora executiva do Núcleo de Terapias Integradas, investimentos como estes são fruto da vocação da companhia de cuidar dos clientes em todas as fases da vida. “Nossas unidades próprias estão equipadas com o que há de mais moderno para os atendimentos TEA, com diversas especialidades e profissionais capacitados. Continuaremos investindo em nossas clínicas para levar ainda mais saúde de qualidade para todos”.