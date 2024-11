Sem acordo sobre barracas na Praia do Futuro, prevalecerá a decisão judicial, diz titular da SPU

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-07-2024: Movimentação de banhistas no último fim de semana de férias na Praia do Futuro, pais levam os filhos para praia. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O superintendente do Patrimônio da União no Ceará (SPU), Fábio Galvão, afirmou nesta terça-feira, dia 12, em entrevista à rádio O POVO CBN que se não houver acordo sobre ocupação na faixa de areia na Praia do Futuro, prevalecerá a decisão judicial, de 2017, que determina a retirada de todas as barracas do local. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em setembro deste ano, a SPU apresentou nova proposta ao Fórum Permanente para a Requalificação da Praia do Futuro que reduz o tamanho das estruturas físicas das barracas de praia instaladas no local para até 800 metros quadrados (m²) e amplia o calçadão. Hoje esses empreendimentos ocupam áreas de até 4 mil m².

De acordo a Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF), a proposta descaracteriza o perfil dos empreendimentos cearenses no local e quer "transformar as barracas de praia em quiosques", parecidos com as praias de Balneário Camboriú-SC ou Copacabana, no Rio de Janeiro.

Galvão reforça também que as barracas, como estão hoje, não permitem o uso livre da faixa de areia pela população. “Se não houver esse acordo, na data de hoje, teríamos de cumprir a decisão judicial. É um fato que nem nós da União, nem o Ministério Público Federal (MPF), nenhum órgão institucional deseja tirar o desenvolvimento da cidade. Então, a gente tenta ao máximo esse acordo para que elas continuem ali se adequando ao que foi determinado. Mas, caso não aceitem, infelizmente, teremos que cumprir a decisão judicial, que determina que toda estrutura que esteja do calçadão ao mar seja retirada” Transferência da gestão da faixa de praia depende de acordo A construção deste acordo, reforça ele, será determinante também para que ocorra a transferência da gestão da faixa de praia da União para a prefeitura de Fortaleza.

“Hoje a Prefeitura de Fortaleza já tem o termo de gestão de praia, só não tem desse trecho do Titanzinho até o Caça e Pesca em razão da ação judicial que tramita sobre o assunto. Não é novidade esse possível repasse, mas que só poderá ser realizado se tiver um acordo com empresários e demais componentes do Fórum sobre a proposta da União”, afirmou. Apesar do impasse com o empresariado local, Fábio Galvão está confiante em uma solução até 2025. Creio que os empresários vão entender. Vai ser feito um concurso de ideias, onde vão participar arquitetos e engenheiros do mundo todo - e os nossos aqui são exemplos para o mundo - e eu creio que terá um projeto que vai contemplar a todos”

O Fórum foi criado em 2017 após uma decisão da Justiça Federal sobre ação de 2005 determinar a demolição e liberação de todo espaço da faixa de praia. A ideia era reunir as diversas partes para buscar um meio termo para que fosse possível a revitalização do espaço. O colegiado é composto por 24 entidades públicas e privadas que, em 2019, aprovaram um termo de referência para que fosse realizado um concurso nacional de ideias para reurbanização da área.