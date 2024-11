Com investimento de R$ 133 milhões, empresa lança novo condomínio de luxo

Com um investimento de cerca de R$ 133 milhões, a empresa Brasilidade Urbanismo, do Grupo Colibri, lançou, nesta quinta-feira, 7, o condomínio de luxo Largo dos Ventos, que está localizado no Eusébio (distante 21,95 km de Fortaleza), às margens da CE - 040. A inauguração está prevista para o dia 7 de dezembro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo serão disponibilizados 565 lotes, com a expectativa de cerca de 2 mil moradores. Já os terrenos possuem tamanhos a partir de 250 metros quadrados e custam entre R$ 175 mil e R$ 280 mil. O Valor Geral de Venda (VGV) é de R$ 150 milhões. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em relação a geração de empregos, o CEO da empresa, Lagildo Brasileiro, prevê que durante as obras sejam empregadas cerca de 300 pessoas, no pico do histograma, durante um período de 36 meses.

O empresário também explica que estão sendo transplantadas mais de 400 árvores adultas nativas da região dentro do condomínio. Já na vertente social, a companhia realiza um trabalho de Cartografia Social junto à comunidade Novo Portugal, localizada ao lado do loteamento. O intuito é orientar a empresa a gerar impacto positivo para as 284 famílias que ali residem. “Estamos oferecendo algo completamente diferente e inovador para o mercado. Nossa ideia com o Largo dos Ventos é criar um espaço de moradia com propósito a fim de possibilitar um futuro melhor a quem usufruir desse projeto, ressalta o executivo.