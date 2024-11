Inflação caiu mais do que o esperado ao longo do último ano, diz presidente do BoE

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, disse que a inflação caiu mais do que o esperado ao longo do último ano, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 7, após o anúncio da decisão do BC britânico de corte de 25 pontos-base na taxa básica de juro. Na ocasião, ele afirmou que as políticas presentes no orçamento de outono devem aumentar a inflação.

"A projeção é de que a inflação caminhe para meta de 2% a médio prazo", pontuou Bailey.

Segundo ele, a política permanecerá restritiva por quanto tempo for necessário, acompanhando dados de inflação. "Não temos nível específico de 'equilíbrio' da taxa de juros em mente", ressaltou.