Jornalista do O POVO vence prêmio nacional de automação; veja

O especial "Inovação na Indústria", contendo a reportagem "Com bilhões disponíveis indústria constrói o futuro", foi o premiado na categoria imprensa

O jornalista do O POVO, Samuel Pimentel, venceu o Prêmio Automação-Categoria Imprensa, promovido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil e pela DFreire Comunicação e Negócios.

O conteúdo conta com versões em mídia impressa e digital, cujo formato permite expandir o texto para além do papel e traz maior interação com infográficos e maior número de fotos.