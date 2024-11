Nova ampliação da rede 5G permitirá o acesso a conexão em todos municípios do Ceará

Vale ressaltar, que de acordo com a Anatel, a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas imediatamente nas cidades

Já no Brasil, ao todo, serão 189 novos municípios , que somados aos 5.191 já atendidos, representam 98% da população do País . Confira todas as localidades liberadas no link.

Com esse avanço, todas as 184 cidades do Estado estarão habilitadas a usufruir dessa tecnologia .

A partir da próxima segunda-feira, 4, as operadoras de telefonia móvel que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações de 5G nessa faixa em mais 25 municípios do Ceará .

Esse cenário é visto pelo professor do Departamento de Telemática do Instituto Federal do Ceará (IFCE), Moacyr Regys, de forma positiva. Para ele, o 5G não tem como benefício apenas a velocidade.

"Um dos maiores benefícios dessa tecnologia tem relação com o tempo de resposta ( tempo entre o envio de uma determinada informação e a resposta correspondente), que é um ponto muito baixo no 5G", comenta.

Moacyr Regys explica que, após a liberação, as operadoras precisam realizar a instalação do 5G no município para que a população possa usufruir do benefício.

Vale ressaltar, entretanto, que de acordo com a Anatel, a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas imediatamente nas cidades, pois depende da operadora. Além disso, nem todos os aparelhos móveis estão habilitados para utilizar essa conexão.

Porém, o professor ressalta que mesmo com a liberação em todos as cidades do Estado, não existe a certeza de que essa conexão chegará nesses locais, pois "do ponto de vista financeiro, as operadoras preferem municípios mais populosos pois eles trazem um retorno financeiro melhor".

"Ela vai ter que instalar as antenas, ou pegar as antenas que já existem e compartilhar. Isso depende muito de como foi feito o projeto para fazer a instalação", complementa.

TV aberta

A medida adotada pelo Gaispi segue as diretrizes do Edital do leilão do 5G. Dessa forma, os municípios abrangidos são os que a Entidade de Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) já “iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita [...] para a banda Ku e concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS)”, informa a Anatel.

Portanto, após a migração da faixa, os usuários dos canais de TV aberta que recebem as transmissões pela antena parabólica precisam adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências com o 5G.

Outro ponto a se destacar, é de que as pessoas que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à EAF, ou ao Siga Antenado, outro nome para a entidade, que, segundo a agência, tem a capacidade de instalar 10 mil kits por dia.