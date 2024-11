Conta de luz ficará mais barata a partir desta sexta; entenda

O órgão regulador citou a melhoria das condições climáticas, com o aumento do volume do reservatórios das hidrelétricas em razão das chuvas Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A partir desta sexta-feira, 1º de novembro, as tarifas de energia elétrica terão bandeira amarela, conforme anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com isso, o preço para consumidor final ficará mais barato. Veja mais abaixo dicas para economizar na conta de energia elétrica. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O órgão regulador citou a melhoria das condições climáticas, com o aumento do volume do reservatórios das hidrelétricas em razão das chuvas, o que deve levar a uma redução da necessidade de acionamento das termoelétricas, as quais produzem energia mais cara.

Em nota divulgada pouco depois do anúncio da Aneel, o Ministério de Minas e Energia (MME) declarou que as medidas de planejamento da pasta para os reservatórios do país dispensaram a volta do horário de verão em 2024 e também possibilitaram o relaxamento da bandeira tarifária. Assim, a mudança na bandeira tarifária, depois de dois meses de bandeira vermelha, significará um alívio na conta de luz de novembro em relação ao mês de outubro, em que está valendo a bandeira vermelha 2. Nesse caso, o custo adicional cobrado na conta de luz é de R$ 7,87 para a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumido. Para novembro, no entanto, sob bandeira amarela, esse acréscimo na conta de luz cairá para R$ 1,885.

Os fatores que levaram ao acionamento da bandeira vermelha patamar 2 em outubro foram o risco hidrológico (GSF) decorrente do prolongado período seco e o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) - valor calculado para a energia a ser produzida em determinado período. Foi um relaxamento nesses dois indicadores que, segundo a Aneel, possibilitou agora o acionamento da bandeira amarela. Confira dicas para economizar na conta de energia elétrica Segundo a Enel, concessionária que abastece o Ceará, o uso do chuveiro elétrico é o que mais consome energia em uma residência. Uma recomendação da concessionária é deixar a temperatura do chuveiro na função verão.

Além disso, aproveitar ao máximo a luz das janelas e trocar as lâmpadas por modelos de LED, mais econômicas. Evitar deixar a TV ou computador ligados sem uso e abrir o mínimo possível a geladeira também ajuda a economizar. O ferro de passar roupa, que pode representar até 7% da conta de luz, deve ser usado na temperatura adequada e o mínimo de vezes possível. Por outro lado, o ar-condicionado deve ser regulado para 23ºC, mantendo janelas e portas fechadas. Como no caso do ferro, deve-se acumular o máximo de roupa possível para acionar a máquina de lavar.