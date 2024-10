Empresas e MEI podem regularizar dívidas com Simples até esta quinta

Aplicativo do Simples Nacional. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais (MEI) notificadas no fim de setembro que não regularizarem as dívidas com o Simples Nacional – regime tributário especial para pequenos negócios – até esta quinta-feira, 31, serão excluídas do regime. A exclusão valerá a partir de 1º de janeiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Caso seja excluído ou não concorde com a dívida, veja o que fazer abaixo.

A Receita Federal do Brasil (RFB) verifica, periodicamente, se as empresas estão de acordo com as condições de enquadramento no Simples Nacional. Quando o estabelecimento apresenta irregularidades, o órgão envia cartas com o aviso de exclusão. De 30 de setembro a 4 de outubro, a Receita notificou 1.121.419 MEI e 754.915 micro e pequenas empresas que deviam R$ 26,5 bilhões ao Simples Nacional.

Após o conhecimento do termo, o contribuinte tem até 30 dias para impugnar a notificação ou quitar os débitos, sob pena de ser excluído do Simples. As empresas e o MEI que receberam a notificação no fim de setembro têm até o fim de outubro para regularizarem as pendências. Quais são as principais irregularidades? Segundo a RFB, as principais irregularidades são falta de documentos, excesso de faturamento, débitos tributários, parcelamentos pendentes ou o exercício pela empresa de atividades não incluídas no Simples Nacional.