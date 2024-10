BNDES aprova R$ 192 mi a empresa para expansão de banda larga; CE está incluso

Além do Estado, a ampliação será realizada em municípios do Maranhão, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, dentre outros

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, destaca a importância do projeto para reduzir as desigualdades e expandir o acesso à internet.

"Este programa, o BNDES Fust, tem por objetivo estimular a expansão, o uso e a melhoria das redes e dos serviços de telecomunicações, além de reduzir as desigualdades regionais, em linha com o plano do governo Lula de garantir a conectividade e a inclusão digital no Brasil até 2026", afirma.

Já Juscelino Filho, ministro das Comunicações, ressalta o avanço da qualidade tecnológica no País.