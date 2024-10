Lula anuncia novos investimentos na Nova Indústria Brasil nesta quarta-feira, 30

O evento intitulado de "Missão 3: Mobilidade Verde e Cidades Sustentáveis" ocorrerá em Brasília, no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá anunciar, às 11h desta quarta-feira, 30, novos investimentos para a Nova Indústria Brasil (NIB), política lançada pelo governo no início deste ano com o objetivo de estimular o desenvolvimento do setor industrial brasileiro.

No evento intitulado de "Missão 3: Mobilidade Verde e Cidades Sustentáveis", que ocorrerá no Palácio do Planalto, em Brasília, e será transmitido em live no youtube do governo, haverá a apresentação de metas e de investimentos tanto públicos quanto privados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Estarão, junto com o chefe do poder executivo, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o ministro das Cidades, Jader Filho, além de representantes da indústria da construção civil e de entidades representativas desse setor.