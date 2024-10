Caminhos sustentáveis para a construção civil

Com um braço voltado para a sustentabilidade, o empreendimento busca o uso mínimo de produtos nocivos ao meio ambiente. Assim, de acordo com o diretor técnico comercial da T&C, Italo Azevedo, algumas medidas empregadas pelo negócio são:

Apresentando as últimas tendências do mercado condominial, o ExpoMarket traz na programação a T&C Industrial, empresa especializada em oferecer soluções de engenharia criativas e sustentáveis para a indústria e construção civil. O negócio, focado em não utilizar poluentes agressivos nas formulações dos produtos, apresenta, no evento, os principais serviços. O momento ocorre nos dias 25 e 26 de outubro, no Shopping Riomar Fortaleza.

Além de minimizar riscos, Italo acredita que seguir uma política sustentável é fundamental para propor mudanças na maneira em que os recursos são utilizados e em como as pessoas lidam com o meio ambiente.

- Linha de impermeabilizantes livre de substâncias à base de asfalto; - Diminuição do emprego de solventes orgânicos; - Projeto que planeja, até 2030, não ter produtos com o uso de solventes nas formulações.

Além dos preços competitivos e da qualidade dos produtos, Italo destaca como diferencial da T&C o atendimento qualificado. “Temos um sistema de entendimento com o cliente. Nosso time técnico e comercial é treinado para, primeiro, entender a necessidade do consumidor e, só depois, propor soluções”, explica.

Atualmente com 25 anos de história, a empresa atende não só o mercado condominial, mas, também, industrial. Os produtos são produzidos na própria unidade fabril do empreendimento, implantada em 2006 com o objetivo de alcançar maiores níveis de inovação e rentabilidade para o público.

ExpoMarket Condomínios



Fornecedores de produtos e serviços do mercado condominial, palestras com grandes nomes locais e nacionais do mercado e rodadas de negócios compõem a programação do ExpoMarket Condomínios. Realizado pelo O POVO e pelo O POVO CBN, o evento ocorre nos dias 25 e 26 de outubro, no Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site oficial da feira.



Para o evento, Italo revela que a equipe da T&C prepara experiências interativas para apresentar o mix de produtos, além de estarem disponíveis para tirar dúvidas e debater soluções.