Em uma semana, etanol volta a subir no Ceará; Fortaleza é a 4ª capital mais cara

Ceará segue como o estado do Nordeste mais caro quando se trata da venda de combustíveis. Em comparação com a média nacional, está R$ 1,06 mais caro

Após sequência de reduções no preço médio do etanol em outubro de 2024, o Ceará voltou a ter aumento no valor do combustível, segundo o último Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) de 20 a 26 de outubro, feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Agora, o Estado é o quarto mais alto em precificação do etanol, com o preço médio do litro R$ 5,00, com preço mínimo de R$ 4,49 e máximo de R$ 5,65. Foram consultados, para esta pesquisa, 116 postos.

Além disso, o Ceará segue como a comercialização mais cara do Nordeste nesta categoria. Para tanto, o litro do etanol hidratado cearense está R$1,06 mais caro que a média nacional, de R$ 4,05.