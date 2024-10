Etanol registra terceira redução de preço consecutiva no Ceará

Levantamento é da ANP Crédito: Samuel Setubal

O etanol registrou a terceira redução de preço consecutiva no Ceará. Entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro, o preço médio do combustível era de R$ 4,92. Já entre os dias 6 e 12 de outubro, o preço médio caiu para R$ 4,90. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados fazem parte do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A terceira queda foi registrada na última pesquisa realizada do dia 13 até a última sexta-feira, 19. O valor médio do litro do etanol passou para R$ 4,88, com um preço mínimo de R$ 4,48 e um máximo de R$ 5,65. Entretanto, apesar da redução, o Estado continua liderando o maior preço do combustível no Nordeste, com uma mínima de R$ 3,89 e uma máxima de R$ 5,99.

No comparativo com a média nacional, de R$ 4,03, o litro está R$ 0,85 mais caro. Já em relação à gasolina cearense, a ANP captou um preço médio de R$ 5,93. O valor máximo foi de R$ 5,49, enquanto o mais barato de R$ 5,49. A média apresenta um encarecimento de R$ 0,1 em comparação com a pesquisa passada. A gasolina aditivada apresentou uma precificação média de R$ 6,14, com a mais cara a R$ 6,99 e a mínima de R$ 5,70.

Em relação à Fortaleza, foi registrado o valor do etanol mais barato do Estado, a R$ 4,85, com uma máxima de R$ 5,59 e uma mínima de R$ 4,48. O mais caro foi registrado em Itapipoca, a 136,55 quilômetros (km) de Fortaleza, a R$ 5,61. O valor mais barato foi de R$ 5,59, enquanto o mais caro, a R$ 5,65. O município também apresentou o valor médio da gasolina cearense mais cara: R$ 6,77. O preço mínimo foi de R$ 6,76 e o máximo de R$ 6,79.