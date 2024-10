Vale divulga acordo de R$ 170 bilhões para reparar rompimento de barragem em Mariana

Rompimento da barragem foi em 2015. Crédito: Rogério Alves/TV Senado

Além da mineradora, estão envolvidas no acordo definitivo a Samarco Mineração, a BHP Brasil, o Governo Federal, os governos estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo, os Ministérios Públicos Federal e Estaduais, as Defensorias Públicas, entre outros. A documentação foi assinada nesta sexta-feira e aprovada por todas as partes, inclusive pelo Conselho de Administração da Vale, e endereça demandas envolvendo as autoridades públicas brasileiras. O que inclui todos os danos socioambientais e socioeconômicos coletivos e difusos decorrentes do rompimento.

Principais compromissos financeiros O valor total de R$ 170 bilhões compreende obrigações passadas e futuras para atender as pessoas, a comunidades e o meio ambiente em três linhas de atuação. R$ 100 bilhões: Pagamentos parcelados ao longo de 20 anos ao Governo Federal, aos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios para financiar programas e ações compensatórias vinculadas a políticas públicas.



Pagamentos parcelados ao longo de 20 anos ao Governo Federal, aos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios para financiar programas e ações compensatórias vinculadas a políticas públicas. R$ 32 bilhões: Obrigações de fazer da Samarco, incluindo iniciativas de indenização individual, reassentamento e recuperação ambiental.



Obrigações de fazer da Samarco, incluindo iniciativas de indenização individual, reassentamento e recuperação ambiental. R$ 38 bilhões: Valores já investidos em medidas de remediação e compensação. Diversas frentes de compensação serão apoiadas, como melhorias na saúde, saneamento, atividades pesqueiras e financiamento comunitário, bem como comunidades indígenas e tradicionais. "A Samarco executará determinadas obrigações, incluindo um sistema de indenização individual simplificado e voluntário, medidas para a recuperação ambiental do Rio Doce e a conclusão dos reassentamentos comunitários, que já atingiram cerca de 94% do total de casos a serem entregues em 30 de setembro de 2024", detalhou o documento.