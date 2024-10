Vale lucra US$ 2,412 bi, queda de 15% ante o 3º trimestre de 2023

A Vale apresentou lucro líquido de US$ 2,412 bilhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 15% ante igual período de 2023 e 13% a menos na comparação trimestral, de acordo com resultados divulgados na noite desta quinta-feira, 24.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em US$ 3,615 bilhões, resultado 18% abaixo do registrado no terceiro período de 2023 e 9% menor na comparação com os três meses imediatamente anteriores.

As receitas líquidas no terceiro trimestre de 2024 somaram US$ 9,553 bilhões, queda de 10% na comparação de 12 meses e com recuo de 4% na comparação trimestral.