RMF registra aumento de 73% nas vendas de apartamentos

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) registrou um aumento de 73% na venda de apartamentos, no período de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os dados são do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-CE) e foram divulgados nesta quinta-feira, 24, no relatório “Mercado imobiliário Fortaleza e RM”.

O levantamento levou em conta os resultados obtidos nas cidades de Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Eusébio e Maracanaú. Foram pesquisados 327 empreendimentos, em 151 construtoras e incorporadoras.