Malha fina: 6,6 mil cearenses vão receber R$ 20,3 milhões de restituição

No Ceará, 6.626 cearenses vão receber R$ 20.321.074,53 restituição do Imposto de Renda. O valor é correspondente aos contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o Fisco. A consulta foi liberada nesta segunda-feira, 24.

O número corresponde a 26,3% dos 25.191 dos contribuintes do Ceará que estavam com pendências. Veja abaixo como realizar a consulta.

Confira como realizar a consulta

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”.