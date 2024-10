Não se trata de reformular o arcabouço fiscal, mas reforçá-lo, diz Haddad no G20 Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 24, que o arcabouço fiscal brasileiro não precisa ser reformulado, mas reforçado. "Do meu ponto de vista, não se trata de ser reformulado, se trata de ser reforçado, garantir aos agentes econômicos, trabalhadores, empresários, cidadãos de uma maneira geral, investidores, que aqueles termos, aqueles parâmetros são críveis dinamicamente, no médio e no longo prazo", explicou ele, em coletiva de imprensa do G20 Brasil, em Washington. Haddad disse que o que está em estudo pelo governo são as medidas necessárias para que haja um reforço dos parâmetros do arcabouço fiscal. "É esse o caminho que nós devemos tomar", concluiu.