Governo Federal abre chamada de R$ 1,5 bilhão para institutos de tecnologia

Buscando expandir e consolidar os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs), o Governo Federal abriu uma chamada pública no valor de R$ 1,5 bilhão para construção e manutenção de instituições. O edital do programa receberá propostas até o dia 9 de dezembro.

A iniciativa é parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e executada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O programa INCT conta com 202 institutos e promete apoiar mais 100 nos próximos cinco anos. As áreas de atuação são focadas no desenvolvimento de projetos de alto impacto científico e tecnológico além da cooperação internacional.