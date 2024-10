Petrobras vai construir planta de hidrogênio verde; orçamento é de R$ 90 mi

O projeto-piloto é o primeiro da companhia, localizado no Rio Grande do Norte. A operação está prevista para começar em 2026

A Petrobras vai construir sua primeira planta-piloto para a geração de hidrogênio verde (H2V), com um orçamento total de R$ 90 milhões.

A instalação será na usina termelétrica do Vale do Açu, em Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte.

O projeto é realizado em cooperação com o Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis (Senai ISI-ER), e terá obras executadas pela WEG, empresa brasileira com atuação global em eletrificação.