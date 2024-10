Preços de gasolina, etanol e gás de cozinha caem no Ceará; veja valores

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgou neste sábado, 5, a pesquisa semanal. Dados mostram quedas de preço na semana

Conforme a ANP, entre os dias 29/9 e este sábado, 5/10, o preço médio da gasolina foi de R$ 5,93 no Estado. O valor mais baixo para o combustível foi de R$ 5,64, enquanto o máximo foi de R$ 6,79.

A pesquisa semanal dos preços dos combustíveis realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) no Ceará revela queda de preços . Gasolina, etanol e gás de cozinha apresentaram retração de valores em relação ao observado na semana anterior.

O etanol foi outro combustível que apresentou redução média no Ceará. Nesta semana, o preço variou entre R$ 4,48 e R$ 5,63, resultando no valor médio de R$ 4,92. O custo é 1,6% menor do que a semana passada, quando o etanol custou em média R$ 5.

Outra variação negativa de preços foi observada no Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) comercializado em botijões de 13 quilos, ou gás de cozinha. O custo variou entre R$ 95 e R$ 115, o que resultou no valor médio de R$ 103,99 nesta semana, queda de 1,92% em relação aos R$ 106,03 da semana anterior.