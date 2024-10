Nordeste tem meio milhão de crianças e adolescentes no trabalho infantil

O Nordeste tem mais de meio milhão de crianças e adolescentes no trabalho infantil , o que representa cerca de 30% do total registrado no Brasil, com 1,6 milhão.

Frente a 2022, o contingente de crianças e adolescentes no mercado de trabalho diminuiu em todas as regiões, com menor intensidade no Norte (de 299 mil para 285 mil pessoas) e no Centro-Oeste (de 157 mil para 145 mil pessoas).

No entanto, Gustavo Fontes, analista responsável por este módulo da Pnad Contínua, lembra que “em relação a 2016, ano inicial da série, as regiões Nordeste e Sul tiveram redução mais acentuada no número de trabalhadores infantis, com queda de aproximadamente 33% do total de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, em cada uma dessas regiões.”

Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o trabalho infantil é aquele que é perigoso e prejudicial à saúde e ao desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças e que interfere na sua escolarização.