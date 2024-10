Governo estabelece regras para Contrato de Opção de Venda de 500 mil toneladas de arroz

Regras foram estabelecidas junto ao lançamento do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar "Alimento no Prato" (Planaab) e do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo)

No evento, que ocorreu nessa quarta-feira, 16, no Palácio do Planalto em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação , foi estabelecido que a Conab receberá cerca de R$ 1 bilhão para a aquisição de até 500 mil toneladas de arroz , tipos 1 e 2 da safra 2024/25.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estabeleceu os paramêtros para a realização das operações de Contrato de Opção de Venda (COV) de arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em evento de lançamento do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar “Alimento no Prato” (Planaab) e do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo) .

O contrato na maioria das Unidades de Federação, inclusive o Ceará, terá o vencimento no dia 30 de outubro de 2025. Os únicos que terão datas distintas são: Minas Gerais e Paraná (30 de julho de 2025) e Rio Grande do Sul e Santa Catarina (30 de agosto de 2025).

Ele ainda acrescentou que essa mendida possui o objetivio de mitigar as perdas das safras de 2024 e de 2024 que ocorreram por causa das enchentes do Rio Grando do Sul, que é o Estado responsável pela produção e cerca de 70% do arroz consumido no Brasil.

Outro destaque do evento foi o lançameto do Programa Arroz da Gente, que, de acordo com o Governo, tem o objetivo de "incentivar a produção do grão em áreas que já cultivaram a cultura, além de assegurar o acompanhamento técnico e a garantia de comercialização desse arroz.

Os valores de venda também estão estabelecidos de acordo com os prazos de cada vencimento. Já o volume a ser ofertado nos COV por cada estado será definido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em articulação com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

Nesta primeira etapa serão contemplados 36 territórios de 148 municípios, distribuídos em 17 estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. As ações previstas comportam: crédito, fomento, estruturação produtiva, distribuição de sementes, apoio à comercialização e acompanhamento técnico.

Além disso, no evento, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou chamamento público, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), via Conab, para compra e doação de alimentos a cozinhas solidárias, no valor de R$ 39 milhões.

Mapa da Fome

O Programa Arroz da Gente faz parte do conjunto de ações apresentadas hoje pelo governo para o abastecimento alimentar da população e o incentivo à produção orgânica, em celebração ao Dia Mundial da Alimentação, e estão contempladas no Plano Nacional de Abastecimento Alimentar (Planaab), batizado de Alimento no Prato, e no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo).