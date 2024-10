Saldo de empregos no comércio em novembro deve chegar a 24% do total do ano

Contratações temporárias aumentam em novembro por conta da Black Friday e do Natal Crédito: FÁBIO LIMA

O governo do Estado estima que o saldo de empregos do comércio em novembro deve representar o mesmo percentual registrado em 2023, quando 24% do total de postos formais de trabalho nesse segmento foram criados justamente no penúltimo mês do ano. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Essa representatividade havia sido ainda maior em 2022, quando chegou a 40%. Vale lembrar que no início daquele ano, as atividades econômicas ainda foram impactadas pela variedade ômicron do Sars-Cov-2, no contexto da crise sanitária global causada pela pandemia de Covid-19. A principal razão apontada para essa concentração de geração de novos postos de trabalho em novembro é a questão das contratações temporárias para o fim do ano.