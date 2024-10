Ministro diz que Nunes lançou fake news sobre processo de renovação do contrato da Enel

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a acusar o prefeito da capital paulista e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), de ter divulgado informações falsas sobre o processo de renovação do contrato de concessão da distribuidora Enel-SP. No sábado, 12, Nunes fez críticas ao governo Lula, dizendo que haveria "descaso atrás de descaso com a população de São Paulo".

O prefeito disse que "o governo federal insiste em manter o contrato" com a Enel. "O prefeito de SP aprendeu rápido com Pablo Marçal a fazer fake news", rebateu Silveira, que já tinha criticado o prefeito da capital paulista pelas redes sociais, em coletiva nesta segunda-feira, 14. "Quando alguém lança em sua rede social fake news, nada é feito. O que vi ontem (domingo) foi uma fake news do prefeito da maior capital do País", disse o ministro.

O contrato da Enel-SP só vence em 2028. O governo federal publicou um decreto para tornar mais rígido o processo de renovação dos contratos, incluindo as diretrizes para planejamento das distribuidoras em caso de eventos climáticos. O prolongado apagão em São Paulo alimentou críticas à Enel e pedidos de caducidade da concessionária. A caducidade nunca foi testada no Brasil e tem custos para a União.