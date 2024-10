200 unidades habitacionais serão construídas pelo Minha Casa, Minha Vida no Ceará

Viamão (RS), 30.06.2023 – Em Viamão, Rio Grande do Sul, presidente Lula entrega unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. Foto: Ricardo Stuckert/PR Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) recebeu aporte de R$ 948,1 milhões para contratação de 5,9 mil moradias em 13 estados, incluindo o Ceará. Apartamentos devem possuir varandas e casas devem ter pelo menos 40 metros quadrados (m²). No Estado, serão 200 novas unidades habitacionais contempladas. Os recursos são oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial e a expectativa é de que mais de 23 mil brasileiros obtenham a casa própria com as construções. Todas as novas unidades do MCMV no Ceará devem ser construídas em Fortaleza, no que será o Residencial Luiz Francisco Xavier.