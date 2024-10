Setor de serviços do Ceará tem o 3º maior crescimento do Brasil

Com um avanço de 1,3%, o Estado ficou atrás apenas do Mato Grosso (2,1%) e do Amazonas (2%)

O Ceará apresentou o terceiro melhor resultado do Brasil no volume de serviços em agosto ante o mês anterior, com um avanço de 1,3%. O Estado ficou atrás apenas do Mato Grosso (2,1%) e do Amazonas (2%). Quando comparado com agosto de 2023, o crescimento foi de 2,7%.

Já no que concerne ao índice de receita nominal, foi constatada uma alta de 1,7% na comparação mensal e de 8,7% ante o igual mês do ano anterior.

Em relação aos últimos 12 meses, o resultado também foi positivo, com alta de 1,2%, assim como no acumulado do ano (0,8%).

Em contrapartida, as outras cinco atividades apresentaram crescimento, com destaque para os serviços prestados à família, que teve um aumento de 9,9%, sendo o maior responsável pelo avanço do setor que ocorreu no mês.

Sobre as atividades de divulgação, em agosto, apenas uma decresceu, os serviços profissionais, administrativos e complementares, que diminuiu 0,7% no período.

Confira as demais altas:

Serviços de informação e comunicação: 7,6%



Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 1,3%



Outros serviços: 1,2%

Ceará tem o quinto melhor resultado do Brasil no turismo ante 2023

Com um crescimento de 6,3%, as atividades turísticas do Ceará tiveram o quinto maior crescimento do País em agosto se comparado com igual mês do ano anterior. O resultado foi 3,7 p.p. maior do que o registrado nacionalmente.

Também houve alta no acumulado do ano, com 1,1%. Entretanto, na comparação com o mês imediatamente anterior, ou seja, julho, houve queda de 0,3%. Já, em relação aos últimos doze meses a retração foi de 3,6%.

Quanto ao indicador de receita nominal de atividades turísticas, o mês de agosto teve um resultado estável (0%) ante julho.