Bets: Lista de empresas autorizadas foi atualizada; confira quais são

Sites de apostas não autorizados continuarão no ar até esta sexta-feira, 11 Crédito: AURÉLIO ALVES

O Governo Federal atualizou a lista de empresas de apostas eletrônicas autorizadas para operar no País até o dia 31 de dezembro. Agora, 213 bets de 96 empresas podem atuar normalmente. Além disso, 18 possuem apenas uma permissão estadual. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A atualização foi realizada nessa terça-feira, 8. Os sites não autorizados continuarão a poder ser acessados até esta sexta-feira, 11 de outubro, quando serão retirados do ar pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Porém, vale destacar, que o prazo para que as pessoas façam a retirada de seu dinheiro nesses sites é até o dia 10 de outubro.

Clique aqui para acessar a relação com todas as empresas. A suspensão valerá até que a empresa entre com um pedido, e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda conceda a permissão. Ao todo, segundo anunciado na última quinta-feira, 3, pelo ministro da fazenda, Fernando Haddad, serão retirados do ar cerca de 2 mil sites de apostas. A estimativa anterior era de 600. Bets: entenda como vai funcionar o processo de regulamentação das empresas

De acordo com o Ministério da Fazenda, de outubro a dezembro, só poderão continuar funcionando os sites autorizados e que já estavam atuando.

Com a aprovação, as empresas deverão pagar R$ 30 milhões de outorga para operar legalmente até três marcas cada uma por cinco anos, como estabelece a lei que legalizou as apostas eletrônicas no País. A partir de janeiro, as empresas que operarem sem autorização estarão sujeitas a punições, com multas de até R$ 2 bilhões por infração. Passo a passo para retirar o dinheiro Para sacar o dinheiro, o apostador deverá fazer login no aplicativo ou no site da aposta. Nesse caso, deverá clicar na área em que aparece o saldo e clicar na opção de saque. Em seguida, é necessário confirmar o valor a ser retirado, no caso o saldo total, e informar a conta bancária para onde o dinheiro será enviado. O usuário terá a opção de receber o dinheiro via Pix ou por transferência eletrônica disponível (TED). O repasse por Pix é mais vantajoso por ser instantâneo e funcionar 24 horas, enquanto as transferências só podem ser feitas em dias úteis e não são executadas à noite e em fins de semana. Caso o usuário peça a retirada e não receba o dinheiro, deve acionar o suporte do aplicativo, antes do banimento definitivo do País. Se o saldo não for depositado, a primeira opção é registrar queixa em um órgão de defesa do consumidor, como o Procon. Fraudes Se não houver resposta, aumentam as chances de o apostador ter sido vítima de fraude. Nesse caso, o processo passa para a esfera criminal.

O usuário deverá registrar ocorrência policial e procurar o Ministério Público, que pode identificar pedidos de ressarcimento para um mesmo site e registrar uma ação judicial coletiva. Mesmo recorrendo à Justiça, o apostador precisa ficar atento ao fato de a maioria das bets ser estrangeira e não ter representante legal no Brasil. Isso dificulta a responsabilização da empresa e a punição. De qualquer forma, o conselho é acionar a polícia e a Justiça o mais rápido possível para evitar que as acusações percam a validade e o processo prescreva.