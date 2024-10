AGU notifica Google sobre publicidade de apostas a público infantojuvenil

Reclamações sobre o mercado de bets Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO

O Google do Brasil recebeu uma notificação extrajudicial da Advocacia-Geral da União (AGU) cobrando esclarecimentos sobre publicidades de apostas e jogos de azar voltadas ao público infantojuvenil. Além do Google, a AGU pediu informações às plataformas digitais, como Youtube do Brasil, TikTok, Kwai e Meta (responsável por Facebook e Instagram). Os dados obtidos pela AGU serão usados em processo administrativo em trâmite no órgão, originado a partir de requerimento do Ministério da Saúde, sobre a temática das casas de apostas/jogos de azar e seus impactos para as políticas públicas federais, especialmente as relacionadas à saúde mental da população.