Semana tem mais de 9,6 mil vagas de estágio abertas; CE tem 309

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Confira as vagas de estágio abertas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee)

O Ceará é um dos estados brasileiros com maior quantidade de vagas de estágio abertas no Brasil. São 309 oportunidades disponíveis no Estado, segundo o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee).

Em todo Brasil, são mais de 9,6 mil vagas abertas para estágio. São Paulo, Distrito Federal, Bahia e Goiás, além do Ceará, são os estados com maiores demandas por jovens profissionais.

No Ceará, as oportunidades estágio em sua maioria são vagas da área administrativa, em que juntando as de nível técnico e superior, somam 111 oportunidades.