Mega Oferta Amazon Prime: como ter cupons grátis e descontos exclusivos

Veja os destaques e as promoções exclusivas aos membros do Prime. Veja como funciona a ação que tem cupons disponíveis por dois dias

Confira a seguir como participar das promoções e os cupons disponíveis no site.

As promoções abrangem categorias populares entre os consumidores, como livros, eletrônicos, produtos de beleza e itens para casa, além de produtos e serviços exclusivos da empresa (Kindle e Alexa, por exemplo).

Como funciona a Mega Oferta Amazon Prime?

O evento virtual está disponível por meio de ofertas no site da multinacional, exclusivas aos produtos selecionados. Para saber das promoções antecipadamente, o cliente pode seguir a @amazonbrasil nas redes sociais.

No canto esquerdo superior da tela, destacada pela cor azul, encontra-se a aba “Mega Oferta Prime”. O ícone ainda aparece em outros destaques do site, indicando ser exclusivo aos membros Prime.

Ao clicar, o usuário pode filtrar as ofertas de acordo com as categorias desejadas, avaliações de outros clientes, preços e descontos que variam entre 10% a 70%.