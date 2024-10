Caminhão do Cidadão atenderá mais 9 comunidades no Ceará; veja quais são

Mais 9 comunidades de Fortaleza e do interior cearense recebem as ações do Caminhão do Cidadão nesta semana. Sob direção da Secretaria da Proteção Social (SPS), a unidade móvel leva serviços de emissão de documentação básica à população em situação de vulnerabilidade social.

Os atendimentos na Capital iniciam nesta terça-feira, 8, em Caucaia, na sexta-feira, 11, e em Beberibe, na quarta-feira, 9. Ao todo serão sete bairros em Fortaleza. Veja mais abaixo todos os detalhes.

Os serviços que serão oferecidos nesta semana serão de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e do Registro Civil.