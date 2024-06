2º rota Fortaleza-Miami começa a operar; malha aérea crescerá 12% no Ceará

Aeroporto Internacional Pinto Martins terá cinco frequências semanais para Miami Crédito: FERNANDA BARROS

A oferta de voos no Ceará vai crescer 12% em julho deste ano, em relação a igual período do ano passado. A alta é acima da média regional, que ficará 10,62% maior no próximo mês. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 20 de junho, em levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já neste período, que impactará em também em julho, a Gol Linhas Aéreas lança a segunda rota Fortaleza-Miami (EUA) nesta sexta-feira, 21.

Com isso, serão duas frequências semanais diretas para o destino pela companhia aérea, às quartas-feiras e sextas-feiras. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Veja horários do voo adicional de ida e volta de Fortaleza para Miami Ida às sextas-feiras

Saída à 1h20min de Fortaleza

Pouso às 8h20min em Miami Volta às quartas-feiras

Saída às 10h45min de Miami

Pouso às 18h55min em Fortaleza

A empresa ainda voltará, no dia 27 de junho, com a ligação para Orlando, também nos Estados Unidos, com tanto a ida quanto a volta acontecer às quintas-feiras. Veja horários dos voos de ida e volta de Fortaleza para Orlando Ida às quintas-feiras

Saída às 3h20min de Fortaleza

Pouso às 10h45min em Orlando Volta às quintas-feiras

Saída às 13h30min de Orlando

Pouso às 22h20min em Fortaleza Assim, o Ceará passará a ter cinco voos semanais para Miami, juntando as três frequências que a Latam opera às terças-feiras, quartas-feiras e sábados. Sobre a análise da Abear para o Nordeste, a oferta de voos domésticos na temporada de férias escolares é de 14.756 decolagens no mês que vem, diante dos 13.339 voos de julho de 2023. Serão 2.235.486 assentos disponíveis, num avanço de 9,20% ante a registrada em julho do ano passado.