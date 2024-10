Vendas de veículos novos crescem 27% em setembro no Ceará, diz Fenabrave

Ceará e Fortaleza avançam nas vendas anuais de veículos em setembro. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

A venda total de veículos novos cresceu 27,07% em setembro deste ano no Ceará, com 12.477 unidades, em comparação a igual mês do ano anterior, com 9.824 unidades. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já na relação mensal, entre setembro e agosto, o total negociado contou com uma queda de 6,67% no Estado. Foram 13.368 unidades vendidas em agosto contra as 12.477 de setembro.

Confira detalhes da venda de veículos em setembro: Vendas por segmentos O segmento auto avançou 37,42% no ano a ano, com a venda de 3.426 veículos zero quilômetros (km). Enquanto a alta do comercial leve no período foi ainda maior, de 49,10%, com 999 unidades. Essas duas categorias juntas registraram crescimento anual de 39,90% em setembro, mas recuo mensal de 0,61%.

Dados da Fenabrave mostram que setor de moto domina participação no Ceará. (Foto: Beatriz Boblitz/O Povo) Crédito: BEATRIZ BOBLITZ A parte de moto negociou 10,74% unidades a menos em setembro, na comparação com agosto, saindo de 8.223 unidades em agosto para 7.340 em setembro. Todavia, na relação anual, o crescimento do setor de moto foi de 19,95%, com a negociação de 6.119 unidades em setembro do último ano.

A participação deles no mercado total cearense, entretanto, não é grande. O caminhão fica com 1,66% do total e o ônibus com 0,31%. Vendas em Fortaleza O cenário foi parecido em Fortaleza, com alta de 30,75% nas vendas anuais de todos os segmentos de veículos e recuo de 1,34% nas negociações mensais. Cerca de 5.307 unidades automotivas foram vendidas em setembro deste ano na Capital, contra 5.379 em agosto e 4.059 em setembro do último ano.