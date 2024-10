Estudo aponta R$ 270 bi de custo por ano para empresas com novas normas, desde 1988

Levantamento do IBPT avaliou o impacto das 7,8 milhões modificações legais e tributárias implementadas no País desde a promulgação da Constituição há 36 anos

Um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) aponta um impacto médio anual de R$ 270 bilhões para o setor privado no País com as necessidades de adaptação às normas legais e tributárias implementadas desde a promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988.

Conforme o presidente-executivo do IBPT, João Eloi Olenike, “esse número de normas não apenas torna a legislação difícil de interpretar, mas também impõe um custo exorbitante para empresas e cidadãos”. Ele acrescenta que “a complexidade do sistema cria um ambiente de insegurança jurídica e dificulta o desenvolvimento econômico” e defende ser “urgente que o Brasil simplifique sua legislação, promovendo mais clareza e estabilidade para todos os envolvidos.”

De acordo com o levantamento do IBPT, “no âmbito federal, foram editadas 195.785 normas gerais desde 1988, entre emendas constitucionais, leis ordinárias, decretos e portarias. Destas, 45.814 tratam de matéria tributária. Os estados contribuíram com 2.290.302 normas gerais e os municípios, com 5.339.311, evidenciando que a proliferação de normas ocorre em todas as esferas de governo”.

Para o pesquisador do IBPT, Fernando Steinbruch, “o volume de normas tributárias cria uma dificuldade extrema para que as empresas possam manter a conformidade fiscal. O custo para acompanhar todas essas mudanças é alto e prejudica a competitividade. As empresas brasileiras precisam dedicar recursos substanciais apenas para garantir que estão em dia com suas obrigações fiscais, o que acaba travando investimentos em inovação e crescimento”.

Ainda conforme o levantamento do IBPT, “apenas para garantir a conformidade com as normas tributárias, uma companhia média precisa monitorar cerca de 5.399 normas, o que equivale a mais de 60 mil artigos e 451 mil incisos. Se essas normas fossem impressas, ocupariam 6,6 quilômetros de papel”.

“O custo não está apenas em dinheiro, mas também no tempo e no esforço para interpretar e implementar essas normas. Isso se traduz em menos eficiência e mais risco para quem faz negócios no Brasil”, pontua Steinbruch.