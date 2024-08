Dias Toffoli: o ideal de reforma tributária é enxugar a Constituição; fizeram tudo ao contrário

"Eu tive a oportunidade de dizer a vários ministros da Fazenda, tive a oportunidade de dizer ao Paulo Guedes, ainda na transição daquele governo, em novembro de 2018, depois para o ministro Fernando Haddad, que quanto mais texto na Constituição, mais judicialização nós vamos ter", acrescentou Toffoli, participante do 23º Fórum Empresarial Lide, em um hotel na zona sul do Rio.

O ideal de uma reforma tributária é enxugar a Constituição, mas, da forma como foi feita no Brasil, não há como não gerar judicialização, disse nesta segunda-feira, 16, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). "Com a nova emenda constitucional que alterou o sistema tributário e a sua regulamentação, é evidente que vai haver uma judicialização", disse.

Em discurso no início do evento, o ministro reforçou as críticas ao modelo de reforma tributária no País. "Quanto mais texto na Constituição, mais judicialização", reforçou.

De acordo com Toffoli, o ideal de uma reforma tributária era enxugar a Constituição, estabelecer critérios de premissas, de divisão da federação, das competências, mas não colocar tanto texto. "Fizeram tudo o contrário. E aí não tem como não ter judicialização."