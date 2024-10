Número de negativados no Ceará cai pela 4ª vez consecutiva

Valor caiu 8,7% em agosto de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 1º, pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE) e SPC Brasil, presente na última edição do Radar do Varejo Cearense, relacionado ao mês de agosto.

O número de negativados no Ceará caiu 8,7% em agosto deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Esta é a quarta queda consecutiva no comparativo anual no Estado.

"A queda da inadimplência medida pelo Banco Central é fato a ser comemorado, por quanto nos aproximamos das datas comemorativas mais relevantes para o comércio, quando a recuperação do poder de compra do consumidor será fundamental para que possamos comemorar um ano de crescimento, desejo boas vendas a todos", comentou Freitas Cordeiro, presidente da FCDL-CE.

Ainda de acordo com os detalhamentos do indicador, cada consumidor devedor tem dívidas, em média, com 2,2 credores.

Por fim, complementando os dados de inadimplência, o Indicador de Recuperação de Crédito mostra que houve um crescimento de 10,7% no número de consumidores que recuperaram crédito através do pagamento dos atrasos.

Pesquisa também apresenta altas nas vendas do varejo

De acordo com os dados do IBGE, No acumulado do ano, que compara o período de janeiro a julho de 2024 com o mesmo período de 2023, o comércio varejista do Ceará acumula alta de 8,4%, acima da média nacional.

Já o varejo ampliado registrou recuo de 7,6% no acumulado do ano, com desempenho também acima da média nacional.