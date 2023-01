Polo Industrial de Maranguape tem primeiros protocolos assinados com empresas

O Grupo Alyne Cosméticos, a Vonixx e a Afins Cosméticos assinaram protocolos de intenção para instalar unidades no Polo Industrial de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. O informe foi feito pela Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), que recebeu as empresas e representantes do município, mas montante de investimento não foi informado.

Assinados na tarde da última terça-feira, 17, os documentos sinalizam os investimentos das empresas no local. O Grupo Alyne, inclusive, planeja uma segunda unidade para produção de novas linhas de cométicos.

Assinaram o documento o presidente do Sindquímica e do Grupo Alyne Cosméticos, Paulo César Gurgel; o presidente do SindRoupas, Paulo Alexandre de Souza; o presidente do SindConfecções, Daniel Gomes; o presidente do CIC, Diretor de Relações Industriais do Sindquímica e presidente do Instituto Orbitar, Marcos Soares; o prefeito de Maranguape, Átila Câmara; o Diretor de Saneantes do Sindquímica e CEO da Vonixx, Paulo Nobre.

Características e prazo

Com um total de 35 lotes industriais previstos, o Polo Industrial de Maranguape conta com uma área de 47 hectares, próxima à CE-065, cedida pela Prefeitura do Município. Em nota, a Fiec afirma que o arquiteto responsável, André Moura, diz que o modelo seguirá o do Polo Químico de Guaiúba.

A previsão é de que o Polo seja lançado em março de 2023 e, hoje, a Fiec informa que "empreendimento já está nas fases finais de licenciamentos e de processo licitatório para a obra de infraestrutura."

