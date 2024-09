Empresa oferta ganho de milhas usando o Pix; veja como é o processo

Movimentação de passageiros no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza Crédito: FCO FONTENELE

A PaGol, conta digital gratuita, está ofertando a possibilidade de trocar os pagamentos realizados por meio do Pix por milhas. Veja mais detalhes abaixo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Como ganhar milhas via Pix? A oferta é possível para os clientes da PaGol que realizarem qualquer pagamento no checkout do site da Gol Linhas Aéreas, como passagens aéreas, assento mais conforto, mala extra, serviço pet, entre outros, o que possibilita o acúmulo de milha para cada real gasto, desde que o pagamento seja feito via Pix da conta digital. Outra possibilidade é que, caso aqueles que não tiverem saldo, mas possuírem milhas Smiles (parte do programa de fidelidade da Gol), podem converter suas milhas em dinheiro e, em seguida, realizar um Pix.