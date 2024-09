Preço do litro do diesel S10 cai R$ 0,15 em uma semana no Ceará

Preço médio do diesel S10 no Ceará caiu 2,4% na última semana, segundo a ANP Crédito: Aurelio Alves

O preço médio do litro do diesel S10 comercializado no Ceará apresentou redução de R$ 0,15 em uma semana, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), caindo de R$ 6,11 para R$ 5,96. Na comparação entre o período compreendido entre os dias 15 e 21 de setembro, com a semana imediatamente anterior, a queda no valor médio do combustível no Estado foi de 2,4%, a mais alta entre os combustíveis pesquisados pela ANP. O diesel comum (B S500) também teve redução de preço médio no Ceará, embora menos expressiva, de 0,6%, caindo de R$ 6,28 para R$ 6,24 por litro.

A gasolina aditivada foi outro combustível que apresentou redução de preços na última semana, de 0,4%, caindo de R$ 6,22 para R$ 6,19, por litro. Etanol e GNV ficam estáveis Já o etanol hidratado e o Gás Natural Veicular (GNV) não apresentaram variação no período pesquisado, conforme a ANP. O litro do biocombustível segue sendo comercializado em média por R$ 5,02. Já o metro cúbico (m³) do GNV segue com valor inalterado em relação à semana encerrada no último dia 14, sendo vendido a R$ 4,73. Apesar de vir mantendo estabilidade nos preços, o preço do etanol hidratado no Ceará é considerado desvantajoso em relação à gasolina comum, por representar cerca de 83,3% do valor do combustível derivado do petróleo.