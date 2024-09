Caos no trânsito de Bogotá devido a protestos contra aumento do diesel

"Como resultado desses bloqueios, são mais de 300 mil usuários do sistema (de transporte público) Transmilenio afetados. O tempo médio de atraso é de 2 horas", disse o prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, na rede social X, que ordenou o trabalho remoto para funcionários do distrito e suspendeu as aulas em escolas públicas.

Bogotá acordou em meio ao caos no trânsito nesta terça-feira (3),devido aos bloqueios de trabalhadores dos transportes que protestam na capital e em outras cidades da Colômbia contra o aumento do preço do diesel decretado pelo governo.

Segundo o que foi anunciado há semanas pela administração do esquerdista Gustavo Petro, o preço do combustível usado pela maioria dos veículos de carga manteve-se em cerca de 2,7 dólares (R$ 15,17) por galão (3,8 litros), depois de um aumento do equivalente a 46 centavos de dólar (R$ 2,58) no fim de semana.

Em resposta ao aumento, em vigor desde sábado, o sindicato dos transportes estabeleceu bloqueios intermitentes nas entradas para Bogotá e nas rotas que conectam a capital com a Venezuela, o sul do país e a costa do Caribe.

"O país não se deixará bloquear. O aumento do diesel é justo porque só está sendo recuperado o dinheiro de um subsídio que nunca deveria ter sido dado", respondeu nesta terça-feira na rede X o presidente Petro, que tem desmantelado gradualmente os subsídios à gasolina e agora enfrenta os do diesel.