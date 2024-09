19 empresas cearenses estão entre as maiores do país

Revista Valor 1000 traz ranking com as mil maiores empresas nacionais

O jornal Valor Econômico publicou a edição deste ano da Revista Valor 1000, que lista as mil maiores empresas do país. A publicação também traz a classificação por setor de atuação. Dentro do ranking, 19 empresas do Ceará estão presentes.

De acordo com a revista, as mil maiores empresas desta edição apresentaram receita líquida conjunta de R$ 7,3 trilhões no ano passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Comparado com o ano de 2022, houve uma queda nominal de 1,5%, ou perda real de 5,8%, considerando a inflação de 4,6% medida pelo IPCA/IBGE observada em 2023.