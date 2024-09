Juros no Brasil é o 2º mais elevado do mundo após alta da Selic

Edifício-Sede do Banco Central em Brasília Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) de aumentar a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking global de taxas de juros reais. Agora, o valor está em 10,75% ao ano. Siga o canal de Economia no Whatsapp para ficar bem informado De acordo com o levantamento, realizado pela empresa de consultoria financeira, MoneYou, o País está com uma taxa de 7,33% (descontada a inflação), atrás apenas da Rússia, com 9,05%. Confira mais abaixo a lista com 40 países. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Impacto nos negócios Para Alexandre Espírito Santo, coordenador de Economia e Finanças da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), a posição no ranking impacta os negócios de várias formas, visto que juros mais altos não são bons para a atividade econômica.

"Inflação é um mal e deve ser rechaçada, daí a ação do BC, que tem uma meta para entregar à sociedade. Penso que, de fato, precisamos combater as causas do processo, que tem a ver com o lado fiscal desajustado. Se assim procedermos a necessidade de juros maiores se reduz fortemente." Histórico Esta foi a primeira alta em mais de dois anos e também a única que houve no terceiro governo Lula. A última foi em agosto de 2022, quando os juros básicos da economia saíram de 13,25% para 13,75% ao ano. Quando passou desse nível, aconteceram seis cortes de 0,5 ponto e um de 0,25 ponto, entre agosto do ano passado e maio deste ano. E nas reuniões de junho e julho passados, manteve a taxa em 10,5% ao ano.

Impacto sobre o consumidor Na visão do economista e professor da Universidade de Fortaleza (Unifor), Ricardo Coimbra, à medida que se eleva a taxa de juros, gera-se o efeito de contenção na capacidade de compra, principalmente em aquisições a prazo, tanto no setor produtivo quanto no consumidor final. "Quando o consumidor vai adquirir seus produtos, muitas vezes ele o faz a prazo. Portanto, à medida que o custo do crédito aumenta, o consumo se retrai, tanto por parte das pessoas em geral, quanto em relação ao investimento no setor produtivo." Dessa forma, resulta em uma retração no consumo de bens, o que faz com que haja um equilíbrio potencializado entre oferta e demanda de produtos. "Ou seja, com uma menor procura por bens, busca-se reordenar esse equilíbrio, levando a uma menor demanda, o que tende a evitar o aumento dos preços."