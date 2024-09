Mercado espera ciclo de alta de 1pp da Selic, com 0,25pp por reunião até janeiro de 2025

As medianas do Sistema Expectativas de Mercado, que subsidia o relatório Focus do Banco Central, mostram que o mercado financeiro passou a trabalhar com um ciclo de alta de 1,0 ponto porcentual (pp) na taxa Selic. As estimativas sugerem altas seguidas de 0,25 ponto porcentual nas quatro próximas reuniões, até janeiro de 2025.

Segundo as estimativas do mercado, a Selic deve subir a 10,75% já na próxima reunião, de 18 de setembro, e avançar a 11,0% em 6 de novembro e a 11,25% em 11 de dezembro. A última alta deve ocorrer na primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de 2025, em 29 de janeiro, quando a taxa básica de juros deve subir a 11,50%.

Esse ritmo seria consistente com as sinalizações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No dia 30 de agosto, em um evento da XP, ele avisou que a precificação da curva de juros - que sugeria um ritmo de altas mais próximo de 0,50 ponto - não era compatível com a comunicação do Copom e avisou que um ciclo de alta, se existisse, seria "gradual".