Câmara aprova projeto que viabiliza acordo sobre desoneração da folha

JOSÉ Guimarães assumiu a relatoria do projeto no lugar da deputada Any Ortiz Crédito: Mário Agra/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o projeto de Lei 1847/24, do Senado, que propõe uma transição de três anos para o fim da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e para a cobrança de alíquota cheia do INSS em municípios com até 156 mil habitantes. Foram 253 votos a favor, 67 contra e 4 abstenções. A votação do texto-base ocorreu faltando dois minutos para vencer o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para que fosse construído um acordo entre o Executivo e o Congresso em torno de medidas de arrecadação que compensem R$ 55 bilhões da prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027. O projeto de lei foi votado no Senado Federal no dia 20 de agosto. Com a aprovação agora pelos deputados, o projeto foi encaminhado para sanção presidencial.