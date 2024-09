Enel termina estudo de linha verde Fortaleza-Jeri para carro elétrico neste ano

Potencial turístico é diferencial para a escolha da linha verde em direção à Jijoca de Jericoacoara Crédito: FCO FONTENELE

A distribuidora de energia do Estado, Enel Ceará, tem previsão para concluir o primeiro esboço do estudo de uma linha verde para carros elétricos entre Fortaleza e Jijoca de Jericoacoara até o fim deste ano. A informação é do presidente da distribuidora de energia do Estado, José Nunes de Almeida Neto, que participa do Proenergia Summit 2024, que ocorre nesta quarta-feira, 11, e vai até quinta-feira, 12 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará. Segundo ele, a estimativa é que sejam necessários pelo menos dez postos de recarga no trajeto entre as cidades cearenses.

"Estamos vendo como podemos ter parcerias para viabilizar esse corredor verde. E é uma tendência, sem dúvida nenhuma. Ontem estive conversando com investidores do Preá, onde há em determinado local a limitação de circulação para veículos elétricos. Então sabemos que é uma tendência irreversível. Estaremos sem dúvida para viabilizar esse corredor verde", diz. Outro assunto que Nunes acredita que deva entrar em discussão, mas somente após as eleições, não somente em Fortaleza, mas em todo o País, é a mobilidade elétrica do transporte coletivo. "O tema deve retornar com força. isso traz grandes vantagens em termos de ruídos dos grandes centros urbanos, emissão de carbono", complementa.

Entenda o projeto da linha verde Fortaleza-Jericoacoara O primeiro projeto de rodovia com eletropostos estrategicamente instalados para o abastecimento de veículos eletrificados é previsto para a rodovia estadual CE-085 ao longo dos 300 quilômetros entre os municípios. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A informação foi revelada com exclusividade pelo O POVO em 29 de julho de 2024 pelo engenheiro Vicente Ferreira, vice-presidente no exercício da presidência do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) e vice-presidente da Câmara Setorial de Energia da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo (Fecomércio-CE). "Nós fizemos um estudo prévio, elaboramos um pré-projeto e já levamos para um parceiro privado, mas, se não der certo, temos planos B e C", afirmou, acrescentando que a iniciativa acontece independentemente das políticas públicas de estímulo ao setor.

Ele diz que há interlocução com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas o apoio pedido é institucional. Leia também | Mobilidade sustentável: Cidades trabalham por meta "zero poluição" Planejamento O trajeto até Jericoacoara foi escolhido pelo apelo turístico da cidade, que atrai viajantes que estão em Fortaleza, e pela infraestrutura já disposta na rodovia CE-085, duplicada em boa parte há cerca de uma década.

O acionamento da Enel foi justamente para assegurar que a rede elétrica suporte a instalação de eletropostos com capacidade superior a 40 quilowatts, os quais permitem cargas rápidas nos veículos. O parceiro privado mencionado pelo presidente em exercício do Sindipostos-CE é uma empresa geradora de energia. Outras, especializadas em instalação de eletropontos, também devem ser envolvidas.

Sobre o investimento, apenas com os equipamentos projetados, o aporte gira em torno de R$ 3 milhões, inicialmente. Mercado em expansão A Linha Verde demonstra atenção dos proprietários de postos de combustíveis a uma frota que só cresce. Entre 2022 e 2023, a expansão da frota eletrificada (veículos 100% elétricos e híbridos) saltou 91%, de 909 unidades para 1.941. Emplacamentos que devem ser superados em 2024, uma vez que os números do primeiro semestre computados pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) indicam que 2.842 carros eletrificados foram vendidos no Estado.